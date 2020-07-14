وزارة الصحة المصرية: إصابة 12 شخصا نتيجة الحريق الهائل على طرق القاهرة الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن إصابة 12 مواطنا إثر حادث انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعالها على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وامتداد الاشتعال للطريق.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف مجاهد أن وزيرة الصحة هالة زايد وجهت فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام و المستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل (قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي والمنيرة) طبقا لتوجيهات الوزيرة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

المصدر: RT