مصر.. حريق هائل في طريق القاهرة الإسماعيلية (فيديو)

شب يوم الثلاثاء، حريق ضخم نتيجة كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بنطاق دائرة قسم شرطة السلام وتصاعد الدخان في سماء العاصمة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد ينشوب حريق هائل نتيجة كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الاطفاء والمباحث ورجال المرور لاتخاذ اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت أن الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، دفعت بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، لمحاولة إخماد الحريق.

وأفادت بأن كسر ماسورة المواد البترولية تسبب في ظهور كثافات مرورية للقادم من السلام وصولا إلى العبور.

المصدر: وسائل إعلام مصرية