دعوات الشفاء للملك سلمان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
تصدرت الدعوات بالشفاء للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى بسبب التهاب في المرارة.
#سلامتك_يا_ابوفهد قلوبنا معك— أبو فهد. (@Abo_faahaad1) July 20, 2020
دعواتنا لك .
#سلامتك_يا_ابوفهد— محمد العمري (@medooy20) July 20, 2020
خطاك السوء يا أبو فهد ،
ألف سلامة عليك يا سيدي 💚💚 pic.twitter.com/YzYwvlUT1w
وقد تصدر وسم "سلامتك يا أبوفهد"، و"خطاك السوء يا ابو فهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.
وشارك في حملة الدعاء بالشفاء للعاهل السعودي مسؤولون ونخب سعودية وناشطون عبر موقع "تويتر".
ووفق بيان الديوان الملكي، فقد دخل الملك سلمان، أمس مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء التهاب في المرارة.
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعية