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دعوات الشفاء للملك سلمان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية

أخبار العالم العربي

دعوات الشفاء للملك سلمان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
Reuters
الملك سلمان بن عبد العزيز
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تصدرت الدعوات بالشفاء للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى بسبب التهاب في المرارة.

وقد تصدر وسم "سلامتك يا أبوفهد"، و"خطاك السوء يا ابو فهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.

وشارك في حملة الدعاء بالشفاء للعاهل السعودي مسؤولون ونخب سعودية وناشطون عبر موقع "تويتر".

ووفق بيان الديوان الملكي، فقد دخل الملك سلمان، أمس مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء التهاب في المرارة.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعية

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