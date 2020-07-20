مسؤول سوداني رفيع: السودان قد يتحول إلى مأوى لـ"داعش والقاعدة" بسبب الاقتتال في ليبيا

حذر ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، من أن بلاده قد تتحول لمأوى لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" إذا استمر الاقتتال في ليبيا.

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن العطا قوله إن ما يحدث في ليبيا، على ضوء التعزيزات العسكرية الحاصلة في محيط مدينة سرت الليبية، "مؤسف للغاية وتأثيراته وتداعياته وتهديداته ستعم كل دول الجوار".

وأكد العطا أن هناك فصائل ومليشيات ومرتزقة ومجموعات رسمية من كل أصقاع العالم تقاتل في ليبيا الآن، لافتا إلى أن القوات المسلحة والدعم السريع يحميان الحدود السودانية الليبية ويرصدان كل ما يهدد الأمن.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين الطرفين الليبي والسوداني على تكوين قوات مشتركة لحماية الحدود، لكن القوات الليبية انسحبت نظرا للوضع الامني، وبقيت القوات السودانية في العمل على حماية الحدود.



المصدر: "سونا"