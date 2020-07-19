 
مباشر
عاجل
مصر.. تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

رئيس الأركان الإريتري يصل إلى السودان على رأس وفد رفيع (صور)

أخبار العالم العربي

رئيس الأركان الإريتري يصل إلى السودان على رأس وفد رفيع (صور)
RT
رئيس الأركان الإريتري يصل إلى السودان على رأس وفد رفيع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocjt

وصل رئيس الأركان الإريتري الفريق فليبوس يوهانس على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم الأحد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان في استقبال الوفد بقاعدة الخرطوم الجوية رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبد المجيد، والمفتش العام الفريق الركن عباس الداروتي، إلى جانب سفير إرتريا بالخرطوم.

ويرافق رئيس الأركان الإرتيري مدير جهاز الأمن وقائد القوات البحرية، ومن المنتظر أن تلتئم يوم الاثنين جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين.

رئيس الأركان الإريتري يصل إلى السودان على رأس وفد رفيع (صور)
RT
رئيس الأركان الإريتري يصل إلى السودان على رأس وفد رفيع (صور)
RT
رئيس الأركان الإريتري يصل إلى السودان على رأس وفد رفيع (صور)
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا