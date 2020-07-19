رئيس الأركان الإريتري يصل إلى السودان على رأس وفد رفيع (صور)

وصل رئيس الأركان الإريتري الفريق فليبوس يوهانس على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم الأحد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان في استقبال الوفد بقاعدة الخرطوم الجوية رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبد المجيد، والمفتش العام الفريق الركن عباس الداروتي، إلى جانب سفير إرتريا بالخرطوم.

ويرافق رئيس الأركان الإرتيري مدير جهاز الأمن وقائد القوات البحرية، ومن المنتظر أن تلتئم يوم الاثنين جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين.

RT

RT

RT

المصدر: RT