في جريمة بشعة.. رجل أعمال بصنعاء يعدم شقيقيه الأصغر بطريقة لا تخطر على بال

أقدم رجل أعمال يمني على قتل أخويه الشقيقين في العاصمة صنعاء، بطريقة لا تخطر على بال، إذ رمى بهما من علو شاهق ما أسفر عن وفاتهما على الفور.

إقرأ المزيد

وأفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، يوم أمس السبت، بأن رجل أعمال قام بقتل أخويه الأصغر سنا منه برميهم من سطح المنزل العائلي.

وذكرت هذه المصادر لـ "المشهد اليمني"، أن رجل الأعمال قام بقتل أخويه الأصغر سنا منه لخلاف مالي على الإرث وألقى بهما من أعلى المنزل.

ولفتت المصادر إلى أن الجاني ادعى أنه نفذ حكم الإعدام.

وبينت المصادر أن قوات أمنية عمدت إلى اقتحام العمارة بجولة 45 شارع تعز.

وكشفت المصادر أن القاتل قاوم أيضا قوات الشرطة وهدد بالقتال.

وقالت مصادر أخرى إن الجاني ربما يعاني من مرض نفسي.

المصدر:"المشهد اليمني"