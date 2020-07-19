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السعودية تدعو لتحري هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين لتحديد موعد عيد الأضحى

أخبار العالم العربي

السعودية تدعو لتحري هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين لتحديد موعد عيد الأضحى
arabnn
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دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم غد الاثنين، الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.

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وجاء ذلك في بيان المحكمة السعودية العليا نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" ما نصه :
 المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ .

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين .

وتتوقع معظم المراجع أن يكون يوم الخميس 30 يوليو الجاري هو وقفة عرفة على أن يكون 31 من الشهر ذاته هو أول أيام عيد الأضحى.

المصدر: "واس"

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