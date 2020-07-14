 
مباشر

مصر.. البحوث الفلكية تعلن الموعد المتوقع لـ"عيد الأضحى"

أخبار العالم العربي

مصر.. البحوث الفلكية تعلن الموعد المتوقع لـ
Reuters
صلاة عيد الأضحى في القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ob6m

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس 30 يوليو الجاري هو وقفة عرفة على أن يكون 31 من الشهر ذاته هو أول أيام عيد الأضحى.

إقرأ المزيد
الأزهر يجيز صلاة العيد في المنازل
الأزهر يجيز صلاة العيد في المنازل

وأوضح المعهد في بيان له أن يوم الثلاثاء 21 يوليو هو المتمم فلكيا لشهر ذي القعدة 1441 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة يوم الأربعاء 22 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكيا يوم الخميس 30 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 31 يوليو.

ومن المتوقع أن تقرر مصر إقامة صلاة "عيد الأضحى" في المنازل، بعدما أجازت هيئة كبار العلماء بالأزهر في مصر صلاة العيد في المنازل، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي وباء كورونا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا