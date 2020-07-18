المغرب.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ17 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17 ألفا و15.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزارة الصحة تأكيدها تسجيل خمس وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 269.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 260 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 14 ألفا و620.

المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء"