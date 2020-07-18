فرنسا.. طالبة مغربية تحصل على معدل يتجاوز 20/20 في امتحانات البكالوريا

أشادت وسائل إعلام فرنسية بطالبة مغربية حصلت على معدل تجاوز 20/20 في امتحانات البكالوريا بفرنسا، وهو معدل فائق لا يحصل عليه إلا عدد قليل من المتفوقين في عموم البلاد.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن الطالبة إلهام الخلوقي (18 سنة)، حصلت على علامة "جيد جدا" في امتحانات البكالوريا هذه السنة.

ونالت إلهام 20/20 في العلوم السياسية والإنجليزية والإسبانية واللاتينية، أما أدنى علامة حصلت عليها فهي 16/20 في الرياضة.

وحظيت الشابة، التي تنحدر من ضواحي مدينة صفرو المغربية، باهتمام الصحافة الفرنسية التي نشرت خبر تفوقها مرفوقا بصورة لها رفقة والدتها.

يشار إلى أنه بإمكان الطلبة والطالبات في فرنسا الحصول على البكالوريا بمعدل يفوق 20، من خلال اختيارهم "إمكانيات إضافية" تؤخذ بعين الاعتبار في المعدل العام الممنوح لهم.

وفي حوار مع "فرانس تيفي أنفو"، قالت التلميذة المغربية إنها "لم تصدق نفسها حين لمحت النتيجة"، وأضافت: "كنت دائما تلميذة مجتهدة وأدرس كثيرا.. لم أكن أعتقد أن العمل الشاق يؤتي ثماره".

Ilham el khallouki , Une jeune marocaine 🇲🇦, à obtenue la première note au baccalauréat 🇨🇵 avec une note 20/20 , Soit le meilleur score en France 👏👏 pic.twitter.com/DsRD6dBv7t — Amine (@AmineWINS8) July 15, 2020

المصدر: وسائل إعلام فرنسية