النواب اليمني في صنعاء يباشر رفع الحصانة عن 12 نائبا بتهمة التخابر مع السعودية

بدأ مجلس النواب اليمني في صنعاء، اليوم السبت، إجراءاته لرفع الحصانة البرلمانية عن 12 من أعضائه تمهيدا لمقاضاتهم بتهمة التخابر مع التحالف العربي، بقيادة السعودية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، إن "مجلس النواب استمع في جلسته، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، إلى رسالة من وزير العدل القاضي محمد محمد الديلمي، تضمنت رفع الحصانة عن 12 عضوا من أعضاء المجلس، بتهمة التخابر والمساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والحربي والاقتصادي".

وأضافت أن "المجلس أقر إحالة الرسالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستها، وتقديم تقرير بشأنها إلى جلسة مقبلة".

وتأتي هذه الإجراءات، بعد نحو عام من إجراء مماثل طال 35 نائبا آخرين، على خلفية عقدهم جلسة خارج مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله".

المصدر: وكالات