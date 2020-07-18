الكويت.. أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم السبت، إن الديوان الأميري أصدر أمرا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الدستورية مؤقتا.

وزير الديوان الاميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا#كونا#الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 18, 2020

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد أفادت بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله: "إن الشيخ صباح (91 عاما) "دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية