 
مباشر

وفاة مسؤول في وزارة الصحة العراقية بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وفاة مسؤول في وزارة الصحة العراقية بفيروس كورونا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oc8g

توفي معاون دائرة صحة محافظة النجف وسط العراق حسن هلوس، اليوم السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة النجف رضوان الكندي في بيان صحفي "بقلوب يعتصرها الألم وعيون تملؤها الدموع ونفوس راضية بقضاء الله وقدره نودع أخا كريما وعزيزا بعد صراع مرير مع فيروس كورونا".

وأضاف "أفجعتنا برحيلك اخي وحبيبي وسندي ابا أحمد، انا لله وانا اليه راجعون".

وتوفي عدد من المسؤولين العراقيين بينهم برلمانية وقادة في الجيش بالإضافة إلى مشاهير آخرين بفيروس كورونا.

وفاة مسؤول في وزارة الصحة العراقية بفيروس كورونا

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا