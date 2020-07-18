وفاة مسؤول في وزارة الصحة العراقية بفيروس كورونا
Globallookpress
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توفي معاون دائرة صحة محافظة النجف وسط العراق حسن هلوس، اليوم السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقال مدير عام صحة النجف رضوان الكندي في بيان صحفي "بقلوب يعتصرها الألم وعيون تملؤها الدموع ونفوس راضية بقضاء الله وقدره نودع أخا كريما وعزيزا بعد صراع مرير مع فيروس كورونا".
وأضاف "أفجعتنا برحيلك اخي وحبيبي وسندي ابا أحمد، انا لله وانا اليه راجعون".
وتوفي عدد من المسؤولين العراقيين بينهم برلمانية وقادة في الجيش بالإضافة إلى مشاهير آخرين بفيروس كورونا.
المصدر: RT