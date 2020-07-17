 
مباشر

فلسطين.. جدل بعد لقاء بين بطريرك القدس وضباط إسرائيليين (صور)

أخبار العالم العربي

فلسطين.. جدل بعد لقاء بين بطريرك القدس وضباط إسرائيليين (صور)
RT
بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oc5r

أثارت صور نشرها موقع البطريركية الأرثوذكسية في القدس جدلا واسعا بعد أن ظهر فيها بطريرك الروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، مع ضباط في الجيش الإسرائيلي.

وقال مغردون على "تويتر": "إن الطوائف المسيحية الفلسطينية تدين لقاء بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس ثيوفيلوس الثالث (إلياس يانوبولوس) مع من يسمى القائد العسكري في جيش الاحتلال لمنطقة نهر الأردن".

وأكد موقع البطريركية في بيان أن اللقاء تم خلاله "استرجاع أرض ملاصقة لدير قصر اليهود، والواقع على الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار سعي جميع الكنائس لاستعادة أملاك كان الجيش الإسرائيلي قد سبق وأن وضع يده عليها منذ عام 67، حيث تم تصنيفها أماكن عسكرية شديدة الحساسية."

وأضاف البيان أن "وفدا من الجيش قام بزيارة مقر البطريركية في القدس لتسليم الخرائط ذات العلاقة بالمكان المقدس، والذي يعتبر قبلة لمئات الآلاف من الحجاج إلى الأراضي المقدسة سنويا".

المصدر: موقع البطريركية الأرثوذكسية في القدس + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا