الأردن.. 3 إصابات بكورونا جميعها غير محلية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية، لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر.

وأشارت الوزارة، إلى أن "الإصابات سجلت لقادم من السعودية، وآخر من الإمارات، وثالث من الولايات المتحدة".

وأكدت، أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع ليبلغ 1209 حالات إصابة مؤكدة.

وسجلت الوزارة أيضا، حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة.

وأفادت الوزارة، بأنها أجرت 7901 فحصا مختبريا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 500062 فحصا.

وشددت الصحة الأردنية على، أنه ورغم انخفاض عدد الإصابات، فإن خطر الوباء ما زال موجودا، وعلى الجميع ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أهمية استخدام تطبيق "أمان"، الذي ساهم باكتشاف العديد من الحالات، علما بأن الحالة المحلية التي تم اكتشافها أمس الخميس، كانت من مستخدمي هذا التطبيق، وقد أدى ذلك إلى سهولة وصول فرق التقصي الوبائي إلى جميع مخالطيها.

المصدر: RT