الأردن يسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية إلا واحدة.

وأفاد بيان الوزارة أن "الحالة المحلية سجلت في محافظة العاصمة، ويتم الاستقصاء حاليا عن سببها، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المخالطين وفحصهم".

أما الحالات الـ4 المتبقية فهي "لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من الكويت، و1 من اليمن، و1 من السعودية)".

ويرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1206، فيما سجلت 3 حالات شفاء اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وتم إجراء 9050 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 492161.

المصدر: RT