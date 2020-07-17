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فلسطين.. تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء التفشي

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فلسطين.. تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء التفشي
Reuters SJS/SAL/
تدابير احترازية ضد كورونا في رام الله
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء يوم الخميس وفاة مواطنين آخرين بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ورام الله، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء العدوى.

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وأكدت الوزارة في بيان لها وفاة مواطنة (73 عاما) من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ومواطن (64 عاما) من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة بالفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات في فلسطين منذ بدء تفشي العدوى إلى 54 وفاة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في وقت سابق من يوم الخميس إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الجالية حول العالم ارتفع إلى 182، عقب تسجيل وفاة جديدة في الولايات المتحدة.

المصدر: "وفا"

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