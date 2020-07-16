خارجية فلسطين: 182 وفاة و3544 إصابة و1523 حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن "عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، في صفوف جالياتنا حول العالم ارتفع إلى 182، عقب تسجيل وفاة جديدة في الولايات المتحدة".

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه "تم تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس بين جاليتنا في أمريكا وفنزويلا، ما يرفع عدد الإصابات الكلي حتى اللحظة إلى 3544، فيما سجلت 1523 حالة تعاف".

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن نسيم قسيس (70 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 66، فيما سجلت إصابة واحدة جديدة في ولاية ميشيغان.

من ناحيتها، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 7.

وأعلنت بعثة دولة فلسطين، لدى مملكة النرويج، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة في صفوف أبناء الجالية، وأنهم بخير وصحة.

وأفادت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي، بعدم وجود أية إصابة في صفوف أبناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وذكرت أنها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول، للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم.

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي، إنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 32، تعافت منها 25 حالة، ليبقى عدد الحالات النشطة 6، وحالة وفاة واحدة سابقة.

المصدر: وكالة وفا