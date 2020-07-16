المغرب.. تسجيل 283 إصابة و4 وفيات بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 16545 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) طبقا للتحاليل المختبرية، بلغ 937170 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة.

وأفادت المعطيات الرسمية، بتسجيل 4 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات في المغرب إلى 263 حالة.

وأكدت، تماثل 144 حالة للشفاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 13965 حالة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

المصدر: "هسبريس"