 
مباشر

السيسي: الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة وفي إفريقيا

أخبار العالم العربي

السيسي: الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة وفي إفريقيا
Reuters
السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/obsv

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن الجيش المصري هو أقوى جيش في المنطقة وفي إفريقيا، ولكن مصر دائما تبحث عن الحل السلمي.

إقرأ المزيد
السيسي: تركيا أقامت قواعد عسكرية جوية وبحرية في ليبيا بعد الاتفاق مع السراج
السيسي: تركيا أقامت قواعد عسكرية جوية وبحرية في ليبيا بعد الاتفاق مع السراج

وأكد السيسي خلال لقائه مع القبائل الليبية في القاهرة، أن أي تهديد لليبيا يمثل تهديدا لمصر، وأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، موضحا أن البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر أبدا.

وأشار السيسي إلى أن مصر تعاني وما زالت تعاني من الإرهاب، قائلا: "معندناش استعداد إن المليشيات والجماعات الإرهابية تدخل مصر".

ولفت الرئيس المصري إلى أن هدف مصر الرئيسي هو الدعوة للسلام، ولاستكمال مرحلة التفاوض، وأن تتوقف مرحلة القتال.

المصدر: RT

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا