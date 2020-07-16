السيسي: تركيا أقامت قواعد عسكرية جوية وبحرية في ليبيا بعد الاتفاق مع السراج

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال لقائه مشايخ وقبائل ليبيا، إن التواجد الأجنبي تزايد في ليبيا خاصة بعد توقيع حكومة الوفاق لاتفاق مع تركيا.

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وأشار الرئيس المصري إلى أن هذا الاتفاق دفع تركيا لإقامة قواعد بحرية وجوية في ليبيا، بالإضافة إلى نقل المرتزقة لدعم حكومة الوفاق للسيطرة على النفط الليبي وتهديد أمن دول الجوار.

ووجه السيسي كلامه للقبائل الليبية: "سندخل ليبيا بطلب منكم وسنخرج منها بأمر منكم"، وتابع: "مصر مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات لتحقيق المصالح المصرية الليبية المشتركة، داعيا لتماسك القبائل الليبية التي لها دور هام في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا".

المصدر: RT