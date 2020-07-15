الجزائر تواصل تسجيل أعداد غير مسبوقة للإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي حصيلة قياسية جديدة تسجلها البلاد لأول مرة منذ بدء تفشي العدوى.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 20770 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 12 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 1040.

في المقابل، تماثل 381 شخصا للشفاء من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 14732.

وتشهد الجزائر زيادة يومية مستمرة لعدد المصابين منذ 11 يوليو.

المصدر: RT