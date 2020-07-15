مستشار السيسي للصحة: كورونا سيتراجع لكن سيظهر بعده فيروس جديد

اعتبر مستشار الرئاسة المصرية لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أن فيروس كورونا المستجد سيتراجع قريبا، لكنه حذر في الوقت نفسه من ظهور فيروس جديد بعد عدة سنوات.

إقرأ المزيد

وقال تاج الدين، في حديث عبر الهاتف للقناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء: "بدأ يفقد قوته وشدته والجسد البشري يكتسب مناعة ضده، كما أن التطعيم يساهم بشدة في القضاء عليه".

وأشار إلى أن الجهود الكبرى التي بذلت في مواجهة فيروس كورونا أدت إلى تراجع شدته وقلة عدد الإصابات، وانخفاض الضغط على القطاع الصحي.

وشدد مستشار السيسي على أن هناك سيطرة على الموقف، حيث انخفضت حدة الفيروس بدليل ضعف الأعراض وانعدامها في أغلب الحالات المصابة ولكن ما زال هناك مرض وفيروس، ويجب أن نستمر في الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في مصر أفضل مما كان عليه الأسبوع الذي أعقب عيد الفطر، وأضاف تاج الدين: "توقعاتي أن كورونا سينتهي وسيتحول إلى فيروس عادي لكن للأسف بعد عدة سنوات سيطلع فيروس جديد".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس، وأودى الفيروس حتى الآن بحياة نحو 570 ألف شخص، وفي الوقت الذي سجلت فيه دول كثيرة كانت تعتبر سابقا أكبر بؤر للتفشي تراجعا للخطر، تشهد مناطق أخرى في العالم، خاصة أمريكا اللاتينية، انتشارا متسارعا للمرض، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات