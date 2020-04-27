مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

حذر المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من أن العالم سيواجه وباء عاما أكثر فتكا من فيروس كورونا.

وقال مياسنيكوف، وهو طبيب مشهور في روسيا، ومتحدث باسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا: "لا مفر من حدوث وباء ثان، هذا سيحصل بالتأكيد. كلنا ننتظر وباء خطيرا سيبلغ درجة فتكه 30-35%".

وأشار مياسنيكوف، الذي سبق أن أعلن أنه أصيب بعدوى "COVID-19" وتعافى منها، إلى أن الخبرة الدولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد العالم في الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء الخطير الجديد.

كما أكد أن الأماكن الأكثر خطورة في الوقت الحالي في ظل جائحة فيروس كورونا هي المستشفيات لأنها تتميز باحتمال أكبر للإصابة.

المصدر: وكالات روسية