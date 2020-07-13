مجلس النواب الليبي يدعو القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري والليبي

نشر مجلس النواب الليبي بيانا، يوم الاثنين، رحب فيه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودعا من خلاله القاهرة لاتخاذ "ما تراه" لحفظ أمن البلدين القومي.

وقال المجلس في البيان، "إن ليبيا تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم".

وأضاف أن "الاحتلال التركي يمثل تهديدا مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي".

وتابع قائلا "إن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية".

ودعا مجلس النواب الليبي إلى تظافر الجهود بين البلدين بما يضمن دحر "المحتل الغازي" ويحفظ الأمن القومي المشترك ويحقق الأمن والإستقرار في ليبيا والمنطقة".

وأفاد في البيان بأنه للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن البلدين، مشددة على أن التصدي "للغزاة" يضمن إستقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي".

وأكد أن مصر تمثل عمقا إستراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية على مر التاريخ.

كما أكد مجلس النواب الليبي على أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب.

المصدر:RT

ناصر حاتم