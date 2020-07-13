وزارة الري المصرية: اختتام محادثات سد النهضة.. مع استمرار الخلافات

اختتمت اليوم الاثنين المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي استمرت على مدار 11 يوما بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق.

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وجاء في بيان صدر عن وزالرة الموارد المائية والري المصرية، أن اليوم الحادي عشر من المحادثات (الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول المشاركة، وممثلي الدول والمراقبين)، شهد اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين.

وتلى ذلك اجتماعا لوزراء المياه، تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدا إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا لعقد القمة الإفريقية المصغرة.

ناصر حاتم

المصدر: RT