الشيخ مظهر شاهين لـ RT: تحويل أردوغان آيا صوفيا لمسجد ليس من الإسلام

انتقد الداعية الإسلامي المصري، الشيخ مظهر شاهين، في حديث لـ RT، قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحويل متحف "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد.

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وفي تعليقه على تحرك أردوغان، اعتبر الشيخ شاهين الملقب بـ "خطيب الثورة"، أنه "ليس من الإسلام في شيء". وأضاف أن "إقدام أردوغان على هذه الخطوة محض دعاية له بعد تراجع شعبيته فى الداخل والخارج".

وأوضح أن "هناك رفضا فى الدول العربية لتحركات تركيا العسكرية في بعض دول المنطقة، وهو ما أثر سلبا على شعبيته، وجاءت خطوته غير المحسوبة بشأن آيا صوفيا كمحاولة لـ (تعويض) ذلك، إضافة إلى كونها خطوة انتخابية موجهة بالأساس إلى الداخل".

وقال شاهين إن أردوغان "يحاول أن يظهر وكأنه محمد الفاتح أمام الشعوب العربية والإسلامية. وذلك بهذا الصدد أن "الأصل في آيا صوفيا أنها كنيسة والإسلام حض على احترام ممتلكات وعقائد الغير".

ناصر حاتم

المصدر: RT