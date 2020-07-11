السعودية.. وفاة ثاني طبيب في الطائف بعد إصابته بكورونا

شهد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في المملكة العربية السعودية، وفاة طبيب استشاري عظام مقيم، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وتوفي الطبيب، وهو من جنسية عربية ويعمل استشاريا للعظام بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، بعد وفاة طبيب آخر في وقت سابق بسبب هذا الوباء أيضا.

وقال المتحدث الإعلامي لصحة الطائف، عبد الهادي الربيعي، إن الطبيب الثاني أصيب بالفيروس وخضع للعلاج بالمستشفى بقسم العناية المركزة حتى توفي الأسبوع الماضي.

المصدر: سبق