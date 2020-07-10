الصحة السعودية: تسجيل 51 وفاة و3159 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 51 وفاة و3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
#الصحة تعلن عن تسجيل (3159) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (51) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1930) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (163,026) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/wXbeCVKpou— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 10, 2020
يتبع..