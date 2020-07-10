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الصحة السعودية: تسجيل 51 وفاة و3159 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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الصحة السعودية: تسجيل 51 وفاة و3159 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 51 وفاة و3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

يتبع..

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