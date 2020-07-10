الصحة السعودية: تسجيل 51 وفاة و3159 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3159) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (51) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1930) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (163,026) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/wXbeCVKpou