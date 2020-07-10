العراق.. وفاة زوجة رئيس ديوان الوقف السني النائبة العراقية غيداء كمبش

توفيت النائب في البرلمان العراقي زوجة رئيس ديوان الوقف السني، غيداء كمبش، اليوم الجمعة، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال النائب في البرلمان العراقي مقدام الجميلي، في بيان صحفي: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الألم ننعى لكم زميلتنا العزيزة غيداء كمبش، التي وافاها الأجل الآن بعد إصابتها بفيروس كورونا اللعين وصراعها معه لمدة أسبوعين".

من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي رعد الدهلكي: "يسقط من سمائنا كوكب جديد طالما كان نبراسا لإضاءة الدرب والدفاع عن حقوق الضعفاء في جميع المحافظات عموما وفي ديالى خصوصا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: RT