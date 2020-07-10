تسجيل إصابة 111 نزيلا في السجون العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة 111 نزيلاً في السجون بفيروس كورونا.

وطالبت المفوضية في بيان صحفي، الحكومة بإيجاد حلول جذرية لمعالجة وضع الاكتظاظ في السجون ومراكز الإيداع والتوقيف في ظل خطورة الوضع الراهن وتفشي وباء كورونا.

وأشارت المفوضية إصابة 67 نزيلا في محافظة بغداد توزعت على سجن الرصافة الثانية، وسجن الرصافة الرابعة، وسجن العدالة/ دائرة إصلاح الأحداث/ مركز شرطة المسبح، وتم تأشير 15 إصابة في سجن البصرة المركزي/ محافظة البصرة منها 12 إصابة لمنتسبين في السجن وحالة وفاة واحدة".

كما أشرت المفوضية، 12 إصابة في محافظة ديالى بينها إصابة واحدة لمنتسب في مديرية شرطة المقدادية، وبلغ عدد الإصابات في نينوى 4 نزلاء في قسم التحقيقات /مديرية مكافحة الإرهاب.

وأضافت "بناء على هذه المؤشرات فإن المفوضية تطالب الحكومة العراقية بالإسراع بوضع الحلول الجذرية للحد من انتشار الوباء داخل مراكز الاحتجاز والسجون من خلال إيجاد الحلول الكفيلة، بمعالجة أوضاعهم أو توسيع دائرة الشمول بالعقوبات البديلة او بالعفو الخاص الذي صدر في وقت سابق والذي شمل فئة محددة تقارب 1000 نزيل من مجموع النزلاء والموقوفين الكلي والذي يزيد على 64000 بين محكوم وموقوف".

وشددت المفوضية على ضرورة "تطبيق وزارتي العدل والداخلية التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا وفرض نظام رقابي فعال لضمان تطبيق تلك التدابير".

المصدر: RT