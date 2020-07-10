 
مباشر

السيسي يبعث رسالة إلى عون تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين

أخبار العالم العربي

السيسي يبعث رسالة إلى عون تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين
وسائل إعلام لبنانية
صورة أرشيفية لزيارة عون للقاهرة في 2017
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oa7g

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رسالة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، تناولت آخر الأوضاع والعلاقات الثنائية بين البلدين.

إقرأ المزيد
رئيس وزراء لبنان: بدء إسرائيل التنقيب عن النفط مسألة خطيرة
رئيس وزراء لبنان: بدء إسرائيل التنقيب عن النفط مسألة خطيرة

ووفق ما ذكرت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر"، فقد تسلم الرئيس عون رسالة من نظيره المصري نقلها إليه سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس المصري في الرسالة "حرص مصر على استقرار لبنان ورفاهيته، والاستعداد لبذل كل جهد يمكن أن يسهم في رفعة الشعب اللبناني الشقيق واستعادته لعافيته".

أمل الرئيس السيسي أن تسفر المفاوضات التي يجريها لبنان مع المؤسسات المالية عن نجاح يقلل الأضرار الواقعة على الإقتصاد اللبناني.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا