رئيس وزراء لبنان: بدء إسرائيل التنقيب عن النفط مسألة خطيرة

قال رئيس حكومة لبنان حسان دياب، إن بدء إسرائيل بالتنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان مسألة خطيرة، مشددا على حقوق لبنان المشروعة بمياهه الإقليمية.

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وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لفت دياب إلى أن "قانون قيصر ستكون له تداعياته على التجارة والترانزيت عبر سوريا ويجب أن يكون لبنان بمنأى عنها"

وأثار دياب مسألة لائحة البلدان غير المشمولة بموانع السفر التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الثلاثين من يونيو، وضرورة تعديلها خلال الشهر الحالي في ضوء التدابير الفعالة التي اعتمدها لبنان لاحتواء انتشار جائحة كورونا وتصنيفه في عداد الدول التي سارعت إلى التصدي بفعالية للوباء.

ووفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة اللبنانية، أعرب المسؤول الأوروبي لدياب عن الاهتمام والعناية اللذين يوليهما الاتحاد الأوروبي للبنان.

المصدر: النهار اللبنانية