بري عن زيارة الوفد العراقي للبنان: ما أعلن عنه مشجع وما لم يعلن مشجع أكثر!

أشاع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أجواء من التفاؤل، في البلد الغارق بأزمات اقتصادية ومالية، بتلميحه إلى أن "ما أعلن عن زيارة الوفد الوزاري العراقي مشجع، وما لم يعلن مشجع أكثر".

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وأدرج بري نتائج زيارة الوفد العراقي إلى لبنان في خانة الأهمية الشديدة في عملية مساعدة لبنان، ونقل عنه قوله في معرض تقييمه لها: "ما تم الإعلان عنه حول زيارة الوفد مشجع، وما لم يعلن هو مشجع أكثر".

وعكست أوساط البرلمان اللبناني، ارتياح بري لزيارة الوفد الوزاري العراقي إلى بيروت، ووصفت الزيارة بالبالغة الأهمية وشكلت أساسا يُبنى عليه بما يخدم مصلحة لبنان والعراق في آن معا.

وقالت أوساط رئيس المجلس النيابي اللبناني، لصحيفة "الجمهورية"، إن بري يأمل أن تتوالى الخطوات الحكومية في هذه المرحلة من مواجهة الأزمة، والأساس لجم سعر الدولار وردع المتلاعبين بالعملة الوطنية.

وبحسب هذه الأوساط، فإن الأولوية هي أن تبادر الحكومة إلى العمل الحثيث، وتحقيق ما هو مطلوب منها في هذه المرحلة، فأمامها الكثير لكي تقوم به. وخصوصا في مجال الإصلاحات التي ترتبط كل المساعدات الممكنة للبنان بإتمامها.

المصدر: "الجمهورية"