العراق.. 103 وفيات و2170 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 103 وفيات و2170 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبحسب بيان للوزارة، فقد تم فحص 11809 نماذج في كل المختبرات المختصة عبر البلاد لهذا اليوم، "وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 649036 نموذجا".

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كما جاء في البيان أيضا أنه تم تسجيل 1623 حالة شفاء خلال المدة نفسها.

وأشار البيان إلى أن مجموع الإصابات في العراق منذ ظهور الفيروس فيه هو 69612، فيما بلغت حصيلة حالات الشفاء 39502 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2882 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأربعاء، تسجيل 2741 إصابة بفيروس كورونا المستجد و94 حالة وفاة.

المصدر: RT