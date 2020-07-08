فرنسا: لا ننحاز لأي طرف في ليبيا ونتحدث مع الجميع

نفى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء، أي انحياز لبلاده في النزاع الليبي، مشددا على أن باريس تجري محادثات مع جميع الأطراف، وندد بـ"ألاعيب الخداع" التي يمارسها البعض.

وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي: "أسمع أشياء كثيرة عن أن فرنسا اختارت معسكر المشير خليفة حفتر.. من المهم توضيح كل هذا".

وأضاف: "الجيش الليبي بقيادة حفتر حارب داعش حين كان التنظيم يسيطر على بعض المناطق في ليبيا... حفتر حاول بعدها في أبريل 2019 الاستيلاء على طرابلس".

وتابع: "نحن ندعم الجيش الذي قاتل داعش، لكننا لا نقدم له دعما عسكريا فعالا بل المشورة والدعم السياسي".

ودعا الوزير الفرنسي إلى اغتنام الفرصة عقب "هدوء القتال في منطقة سرت والجفرة"، لتحويل هذا الهدوء "إلى هدنة ثم إلى وقف لإطلاق النار".

ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولودريان بانتظام انتقادات لإعطائهما شرعية دولية لحفتر بعد استقباله في 2017 و2018 في باريس أسوة برئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

المصدر: "فرانس 24 + أ ف ب"