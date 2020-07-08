دبي تستقبل أول الأفواج السياحية عقب رفع حظر كورونا - فيديو

استقبل مطار دبي الدولي، عددا من الرحلات الجوية القادمة من عواصم ومدن عربية وأجنبية على متنها مسافرون وأولى المجموعات السياحية، بعد أن فتحت الإمارة أبوابها أمام السياحة الدولية.

ووصلت إلى المطار مساء الأربعاء، رحلات جوية من مطارات بيروت وجون إف كيندي ونيويورك وشيكاغو وتورنتو وغيرها من المحطات، واتخذ المطار جميع الإجراءات التشغيلية والتدابير الاحترازية التي تسهم في انسيابية حركة المسافرين، مع ضمان سلامتهم وصحتهم في مختلف مراحل إنجاز إجراءات السفر.

دبي تستأنف استقبال السياح بعد أن فتحت الإمارة أبوابها مجدداً أمام حركة السياحة الدولية ابتداءً من 7 يوليو الجاري.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/9Xa3GSpMwC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 8, 2020

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قد قررت البدء في استقبال الزوار والسياح القادمين لدبي اعتبارا من 7 يوليو 2020، وذلك وفق إجراءات واشتراطات محددة فصلتها اللجنة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين.

ويتعين على المسافرين السياح قبل السفر الحصول على تأمين سفر يغطي العلاج من فيروس كورونا، أو الإفصاح عن الاستعداد لتحمل تكاليف العلاج، أو العزل إذا لزم الأمر، أو إحضار شهادة تأمين تفيد بأن التغطية تشمل العلاج من الفيروس لتقديمها عند إنجاز إجراءات السفر.

ويتم تنبيه جميع السياح إلى أهمية تحميل تطبيق COVID-19 DXB وتسجيل بياناتهم فيه، لتسهيل إمكانية التواصل مع الجهات الصحية في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.

المصدر: "وكالات إماراتية"