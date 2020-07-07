دبي ترحب بالسياح مجددا

تستعد دبي لاستقبال ضيوفها من الخارج اعتبارا من اليوم، وذلك ضمن الجهود التي بذلتها حكومة الإمارة لمكافحة فيروس كورونا والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

ويأتي ذلك بعد توقف نشاط قطاع السياحة في نهاية مارس الماضي بسبب أزمة كورونا.

وتم وضع إجراءات لاستقبال السياح الأجانب:

- إجراء الفحص الخاص بكورونا في بلد السائح قبل 4 أيام من سفره.

- إذا لم يتمكن من ذلك، فإنه يجب أن يقوم بهذا الفحص في مطار دبي الدولي.

- أن يكون مع السائح تأمين صحي.

- سيكون هناك حجر صحي إلزامي إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، وعلى نفقة السائح الخاصة.

وقبل افتتاح الإماراة أمام السياح الأجانب تم الفتح التدريجي للأنشطة التجارية والسياحية في دبي في الفترة الماضية، ما نشط السياحة الداخلية.

ويأتي ذلك في وقت سيرت فيه الناقلات الوطنية بما فيها "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" رحلات ركاب لعدد من الوجهات، فيما تواصل جهودها لافتتاح وجهات أخرى في الفترة المقبلة.

المصدر: "الإمارات اليوم"