حديث على مستوى قادة الأركان العسكرية بين روسيا وتركيا حول سوريا وليبيا

أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، محادثات هاتفية اليوم الأربعاء، مع نظيره التركي الجنرال يشار غولر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "بحث الطرفان الوضع في سوريا، والوضع الحالي في ليبيا، وكذلك المسائل المتعلقة بالتعاون بين المؤسسات العسكرية في البلدين".

وذكرت الوزارة، أن رئيسي هيئة الأركان العامة في روسيا وتركيا، يجريان بشكل دوري محادثات حول القضايا الأمنية، بما في ذلك الوضع في سوريا.

وفي فبراير الماضي، ناقش الطرفان في محادثة هاتفية، قضايا الساعة في جدول الأعمال الثنائي للمؤسستين العسكريتين في روسيا وتركيا، وكذلك الوضع في منطقة إدلب السورية.

المصدر: تاس