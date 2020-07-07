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صحفيون ونشطاء يقيمون تشييعا رمزيا لهشام الهاشمي وسط بغداد - فيديو

أخبار العالم العربي

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أقام العشرات من الصحفيين والنشطاء في العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء، تشييعا رمزيا للخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي.

ورفع المشيعون شعارات تطالب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالكشف عن قتلة الهاشمي وتقديمهم للمحاسبة.

ونددوا بعملية الاغتيال وانتشار السلاح وعدم كشف الحكومات العراقية عن قتلة الصحفيين والكتاب والنشطاء في الاحتجاجات.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مختصة للتحقيق بجرائم الاغتيالات.

صحفيون ونشطاء يقيمون تشييعا رمزيا لهشام الهاشمي وسط بغداد - فيديو
صحفيون ونشطاء يقيمون تشييعا رمزيا لهشام الهاشمي وسط بغداد - فيديو

وأعلن مصدر أمني عراقي أمس الاثنين، أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى لمقتله متأثرا بإصابته في وقت لاحق.

المصدر: RT

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