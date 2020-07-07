 
مباشر

الكاظمي يقرر إطلاق اسم الخبير هشام الهاشمي على أحد شوارع بغداد

أخبار العالم العربي

الكاظمي يقرر إطلاق اسم الخبير هشام الهاشمي على أحد شوارع بغداد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9dm

قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم الراحل الخبير الأمني هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء على إطلاق اسم الشهيد هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد".  

وأضاف نقلا عن الكاظمي قوله إن "العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم، وأن من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا، ولن نسمح لأحد أن يحول العراق الى دولة للعصابات".  

وأشار إلى، أن "شعبنا يستحق أن نبذل من أجله المزيد من العمل الحقيقي، وآن الأوان لأن يظهر الإنجاز والعمل".

وتابع أن "الحكومة تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، وهي حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية".  


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا