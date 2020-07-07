الكاظمي يقرر إطلاق اسم الخبير هشام الهاشمي على أحد شوارع بغداد

قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم الراحل الخبير الأمني هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء على إطلاق اسم الشهيد هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد".

وأضاف نقلا عن الكاظمي قوله إن "العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم، وأن من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا، ولن نسمح لأحد أن يحول العراق الى دولة للعصابات".

وأشار إلى، أن "شعبنا يستحق أن نبذل من أجله المزيد من العمل الحقيقي، وآن الأوان لأن يظهر الإنجاز والعمل".

وتابع أن "الحكومة تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، وهي حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية".



المصدر: RT