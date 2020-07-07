تشييع هشام الهاشمي في العراق

شيع اليوم الثلاثاء جثمان الخبير الأمني هشام الهاشمي، الذي اغتيل أمس على يد مسلحين مجهولين أمام منزله بالعاصمة بغداد.

وإثر هذه العملية قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تشكيل هيئة تحقيق تختص بجرائم الاغتيالات، كما تعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بملاحقة القتلة.

كما أوعز الكاظمي بإطلاق اسم هشام الهاشمي على أحد شوارع العاصمة بغداد.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي أكد أن "العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم، وأن من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا، ولن نسمح لأحد أن يحول العراق الى دولة للعصابات".

وكان مصدر أمني عراقي أعلن الاثنين، أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد ما أدى إلى مقتله. فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف المتورطين.