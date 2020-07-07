واشنطن والاتحاد الأوروبي يعزيان بمقتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي

أعربت السفارة الأمريكية، وسفير الاتحاد الأوروبي في بغداد عن تعازيهما بمقتل الخبير الأمني والباحث العراقي هشام الهاشمي الذي اغتاله مسلحون أمام منزله شرقي بغداد مساء الاثنين.

وقالت السفارة في بيان صحفي: "نعرب عن عميق حزننا جراء الاغتيال الجبان الذي طال الأكاديمي المحترم الدكتور هشام الهاشمي".

We are deeply shocked and saddened by the cowardly murder of respected academic Dr. Hesham Al-Hashimy. Deepest condolences to his family and people of Iraq for the tragic loss . We call on GOI to bring those responsible for his murder to swift justice. https://t.co/xeq6Oj8mGzpic.twitter.com/hVPe4PxcGg — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) July 6, 2020

وأضاف البيان: "نقدم خالص تعازينا لأسرة الفقيد وللشعب العراقي للخسارة المأساوية لهذا الكنز الوطني العراقي، وندعو الحكومة إلى الإسراع في تقديم المسؤولين عن اغتياله إلى العدالة".

من جهته، كتب سفير الاتحاد الأوربي في العراق مارتن هوث في تغريدة على "تويتر": "نشارك عائلة وأصدقاء الدكتور هشام الهاشمي حزنهم على وفاته.. يجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة".

نشارك عائلة واصدقاء الدكتور هشام الهاشمي في حزنهم على وفاته. يجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة! @hushamalhashimipic.twitter.com/6tpaxSIrJM — Martin Huth 🇪🇺 🇮🇶 (@EUAmbIraq) July 6, 2020



المصدر: RT