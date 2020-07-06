وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري ينفي لـRT تغيير اسم وزارة الدفاع

أكد اللواء أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن مسمى وزارة الدفاع المصرية سيبقى كما هو ولن يتغير إلى "وزارة الحربية".

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وقال اللواء أشرف جمال في تصريحات لـRT تعليقا على ما كتبته وسائل الإعلام المصرية حول استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بـ"وزارة الحربية" إنه لن يتم حدوث أي تغيير مشيرا إلى أن المسمى القديم في الدفاع الشعبي والعسكري كان "وزارة الحربية" وتم تغييره لـ"وزارة الدفاع" وليس العكس.

وأوضح أن تعيين مستشار عسكري مع عدد من المساعدين بكل محافظة الغرض منه مواجهة التحديات المستقبلية وأن تكون القوات المسلحة المصرية على اطلاع بالمشاكل الحياتية اليومية للمواطنين.

ونوه بأن الفترة القادمة تحتاج إلى أن يكون هناك متابعة دورية لكافة الاحتياجات خاصة بعد تفشى وباء كورونا ووجود تحديات كبيرة أخرى.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد قالت إن البرلمان المصري ناقش مشروع قانون استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وذلك خلال جلسته اليوم الاثنين.

وأوضحت وسائل الإعلام أن مشروع القانون ناقش أيضا استبدال عبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.

يذكر أن مسمى وزارة الحربية المصرية كان مستخدما في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تم تغيير الاسم من وزارة الحربية إلى وزارة الدفاع عام 1980.

ناصر حاتم -القاهرة