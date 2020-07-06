مصر تتجه لاستبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية"

أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن البرلمان المصري ناقش مشروع قانون استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وذلك خلال جلسته اليوم الاثنين.

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وأوضحت وسائل الإعلام أن مشروع القانون ناقش أيضا استبدال عبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.

يذكر أن مسمى وزارة الحربية المصرية كان مستخدما في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تم تغيير الاسم من وزارة الحربية إلى وزارة الدفاع عام 1980.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون يقضي بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في حال تعرض مصر للخطر.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014، حيث سيتم عقد الاجتماع في حال تعرض الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية