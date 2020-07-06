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قناة مصرية تنشر "فيديو للحظة استهداف" قاعدة الوطية بليبيا

أخبار العالم العربي

قناة مصرية تنشر
Reuters Stringer
قاعدة الوطية بليبيا - أرشيف
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نشرت قناة مصرية فيديو، قالت إنه للحظة استهداف أنظمة الدفاع الجوي التي نصبتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية بليبيا.

وعرض خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" لقطات للضربات، موضحا، أن "9 غارات عنيفة استهدف منظومة الدفاع الجوي التركي ودمرت 3 رادارات، بقاعدة الوطية".

وأشارت القناة في عرضها للفيديو إلى أن الأنظمة التي تم تدميرها نصبت بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إلى طرابلس ومصراته.

وقالت مصادر عسكرية ليبية، إن "المقاتلات الحربية تمكنت من تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة للغاية طالت منظومة الدفاع الجوى التركية، وأن الطائرات الحربية نجحت في تحييد المنظومة وهي من طراز هوك".

المصدر: "بوابة الأهرام"

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