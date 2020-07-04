مصر.. مصرع طفل بسبب طائرة ورقية

لقي طفل مصري في إحدى قرى مركز فوة بكفر الشيخ مصرعه، إثر سقوطه من سطح الطابق السادس في مبنى ذويه.

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وكشفت التحريات الأمنية أن الطفل كان يلهو بطائرة ورقية على سطح الطابق السادس، قبل أن تنزلق قدمه ويسقط، ما أدى إلى وفاته.

يذكر أن طفلا مصريا لقي حتفه أثناء لهوه بطائرة ورقية في محافظة الإسماعيلية الأسبوع الماضي، كما قتل رجل أمام زوجته وأطفاله، بعدما قام عدد من الأشخاص بالاعتداء عليه عقب رفضه صعودهم لسطح منزله لإحضار طائرة ورقية سقطت عليه.

وكانت دار الإفتاء حذرت من اللهو وممارسة ألعاب تشتمل على أخطار قد تهدد الأرواح، بعد تكرر الحوادث المرتبطة بالطائرات الورقية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT