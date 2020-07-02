مصر.. نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل الصحفي محمد منير

أخلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بدون ضمانات سبيل الكاتب الصحفي محمد منير، والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020.

وكان محمد منير محتجزا في مستشفى ليمان طرة منذ يومين حيث خضع لفحوص طبية عدة لمعاناته من بعض الأمراض وقصور في الشريان التاجي.

وفور صدور قرار النيابة غادر مستشفى السجن إلى منزله مباشرة بعد تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، حسب المجموعة الإعلامية المتابعة للقضية والتي تضم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي حازم منير.

وقالت سارة محمد منير ابنة الكاتب الصحفي، عبر صفحتها على "فيسبوك": "أخلت عصر اليوم نيابة أمن الدولة العليا من دون ضمانات سبيل الكاتب الصحفي محمد منير الذي كان محبوسا احتياطيا علي ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020، وكان محتجزا في مستشفى ليمان طرة حيث خضع لفحوص طبية عدة لمعاناته من بعض الأمراض".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT