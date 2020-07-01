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طيران مجهول ينفذ غارات جوية قرب قاعدة "الوطية" العسكرية غربي طرابلس

أخبار العالم العربي

طيران مجهول ينفذ غارات جوية قرب قاعدة
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قاعدة الوطية العسكرية
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أكد مصدر محلي ليبي في مدينة الرجبان جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس لوكالة "سبوتنيك" الروسية، سماع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة "الوطية" العسكرية جنوب غرب طرابلس.

وقال المصدر المحلي الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، إن "سكان مدينة الرجبان وضواحيها سمعوا دوي انفجارات وتحليق للطيران قرب قاعدة الوطية العسكرية"​​​.

وأشار إلى أن "طيرانا مجهولا يقصف مواقع بالقرب من قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد مع استمرار تحليق الطيران فوق مناطق الجبل الغربي".

المصدر: سبوتنيك

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