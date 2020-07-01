السراج يؤكد لغوتيريش استمراره في "الدفاع عن ليبيا" وتمسكه بإعادة فتح المنشآت النفطية

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، استمرار القوات الموالية لحكومته في حماية ليبيا من "التدخلات الخارجية"، مشددا على ضرورة إعادة فتح المنشآت النفطية.

وجاءت تصريحات السراج خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأفاد بيان لحكومة الوفاق بأن السراج تلقى مكالمة من غوتيريش تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وآخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية".

ونقل البيان عن السراج قوله: "على الرغم من إعلان المعتدي حربه على الليبيين منذ أكثر من سنة، فقد شهد العالم كله هزيمته وانتهاء مشروع عسكرة الدولة على أسوار طرابلس بفضل بسالة جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة وعدالة قضيتنا".

وأضاف: "إن الجيش الوطني الليبي سيستمر في أداء مهامه والدفاع عن السيادة ضد التدخلات الخارجية غير الشرعية والقضاء على الانقلابيين والمجرمين ومن يدعمهم لتطهير كامل التراب الليبي".

وتابع: " لن نسمح بمجموعات المرتزقة الإرهابيين بالسيطرة على موارد النفط والتحكم بثروات الليبيين، وإن إعادة فتح المنشآت النفطية هدف لا تنازل عنه".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال حديثه عن انزعاجه وصدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، كما أكد حرص الأمم المتحدة على الإسراع في تعيين مبعوث جديد للبعثة الأممية لدى ليبيا لاستئناف العملية السياسية.

المصدر: RT