السراج يؤكد لغوتيريش استمراره في "الدفاع عن ليبيا" وتمسكه بإعادة فتح المنشآت النفطية
أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، استمرار القوات الموالية لحكومته في حماية ليبيا من "التدخلات الخارجية"، مشددا على ضرورة إعادة فتح المنشآت النفطية.
وجاءت تصريحات السراج خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأفاد بيان لحكومة الوفاق بأن السراج تلقى مكالمة من غوتيريش تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وآخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية".
ونقل البيان عن السراج قوله: "على الرغم من إعلان المعتدي حربه على الليبيين منذ أكثر من سنة، فقد شهد العالم كله هزيمته وانتهاء مشروع عسكرة الدولة على أسوار طرابلس بفضل بسالة جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة وعدالة قضيتنا".
وأضاف: "إن الجيش الوطني الليبي سيستمر في أداء مهامه والدفاع عن السيادة ضد التدخلات الخارجية غير الشرعية والقضاء على الانقلابيين والمجرمين ومن يدعمهم لتطهير كامل التراب الليبي".
وتابع: " لن نسمح بمجموعات المرتزقة الإرهابيين بالسيطرة على موارد النفط والتحكم بثروات الليبيين، وإن إعادة فتح المنشآت النفطية هدف لا تنازل عنه".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال حديثه عن انزعاجه وصدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، كما أكد حرص الأمم المتحدة على الإسراع في تعيين مبعوث جديد للبعثة الأممية لدى ليبيا لاستئناف العملية السياسية.
المصدر: RT